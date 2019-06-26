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Кравченко: Зозулю все влаштовує в Альбасете, але рішення він ще не прийняв

11:50 219 Читать на русском
Кравченко: Зозулю все влаштовує в Альбасете, але рішення він ще не прийняв
Сергій Кравченко / фото із соцмереж

Півзахисник СК Дніпро-1 Сергій Кравченко розповів про ситуацію форварда Романа Зозулі, який думає над можливістю продовження контракту з Альбасете.

"Був в Іспанії з сім'єю. І відпочивав, і працював, тренувався. Бачився з колишніми гравцями Дніпра Денисом Кулаковим, Євгеном Шаховим, з якими ми підтримуємо дуже дружні стосунки.

Альбасете зробив Зозулі "амбітну" пропозицію

Плюс ще з Романом Зозулею побачилися, хоча шлях до нього був не близький. Зумів побувати на другому півфінальному матчі за вихід до Прімери між Альбасете і Мальоркою, в якому команда Роми виграла 1:0, але для виходу у фінал цього не вистачило.

Атмосфера там чудова, я взагалі люблю іспанський та італійський футбол. Якість гри навіть у Сегунді на досить високому рівні, а Зозуля там улюбленець уболівальників, як і в інших своїх командах. Після матчу до нього всі підходять, просять автографи, фотографуються, просять залишитися в команді, хоча я знаю, що Роман рішення поки що не прийняв.

Зозуля хоче залишитись в Іспанії – нападник має пропозиції з Туреччини, Японії та України

Його все влаштовує в Альбасете, хоча хоче пограти у Прімері, залишившись в Іспанії. У нього там все добре, діти ходять до школи, багато друзів, він знає вже й іспанську, і англійську.

Тому зараз він розмірковує: все ж в Альбасете улюбленець, тренер довіряє, проте хочеться грати на навищому рівні. Знаю, що у нього є пропозиції, тому рішення за ним", – цитує Кравченка прес-служба СК Дніпро-1.

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Теги
Іспанія Сергій Кравченко Сергій Кравченко Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля
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