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Кравченко закликав трьох гравців Шахтаря змінити клуб і не "знущатись" в УПЛ

20:40 2073 Читать на русском
Кравченко закликав трьох гравців Шахтаря змінити клуб і не "знущатись" в УПЛ
Марлос проти гравців СК Дніпро-1 / Фото ФК Шахтар

Капітан СК Дніпро-1 Сергій Кравченко поділився враженнями від матчу 10-го туру УПЛ проти Шахтаря (0:2).

 
Жуніор Мораєс 4’
Тайсон 83’
4’ Жуніор Мораєс
83’ Тайсон

"Для досвіду молодих хлопців зіграти проти такої команди – це прекрасна можливість зрозуміти до чого треба прагнути, і одночасно побачити, що проти таких суперників можна грати.

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У "гірників" багато індивідуально сильних виконавців, і я пропоную тим же Ісмаїлі, Марлосу і Тайсону вже їхати в сильніший чемпіонат, а не знущатися в УПЛ, тому що вони дійсно набагато вищого рівня, ніж усі гравців нашого чемпіонату, який вони вже давно переросли. Тільки тоді у когось будуть якісь шанси", – цитує Кравченка офіційний сайт клубу.

Після 10-ти турів чемпіонату України СК Дніпро-1 перебуває на 7-й сходинці, маючи в активі 11 очок.

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СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Шахтар Сергій Кравченко Сергій Кравченко Тайсон Тайсон Марлос Марлос Ісмаїлі Ісмаїлі Шахтар Шахтар
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