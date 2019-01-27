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Кравченко: Я подивився на стадіон Кішварди і засмутився – чому у нас в Україні не можуть такий побудувати

21:39 264 Читать на русском
Кравченко: Я подивився на стадіон Кішварди і засмутився – чому у нас в Україні не можуть такий побудувати
Антон Кравченко / Олімпік

Новачок Кішварди Антон Кравченко розповів про перші дні в угорському клубі.

"Фінансова сторона? Думаю, в порівнянні з Олімпіком та Десною в два рази більше. Я не думав, що тут так добре. Коли приїхав – був приємно здивований. Подивимося, що далі буде, але перші враження дуже хороші. Країна неподалік від України. Умови хороші, до того ж. Я говорю не тільки про фінансовий бік справи, але і про умови для роботи.

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Мене поселили в готелі, який знаходиться біля стадіону. З мого вікна його добре видно. Я подивився і засмутився, якщо чесно: чому у нас в Україні не можуть такий побудувати? Цей стадіон невеликий – десь на 2,5 тисячі чоловік, але він гарний, затишний, хочеться тут грати. Плюс чотири поля, манеж – є всі умови, щоб грати в футбол", – цитує Кравченка Sport Arena.

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Теги
Світ Антон Кравченко Антон Кравченко Угорщина Кішварда Кішварда
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