Кравченко: Україні потрібно пам'ятати, що крім Роналду в Португалії є чимало інших небезпечних гравців

Колишній гравець збірної України Сергій Кравченко поділився очікуваннями напередодні матчу національної команди проти Португалії в рамках відбору до Євро-2020.

"Думаю, на збірну України чекає дуже важка гра. У стартовому матчі відбору Португалія захоче за будь-яку ціну взяти три очки. Перевага буде у господарів поля.

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Складно також зупинити Кріштіану Роналду. Він – фінішер, тобто гравець, який завершує атаки і, як ви знаєте, відмінно це робить. Це раніше Роналду від флангу до флангу переміщався, багато бігав, а зараз він – гравець штрафного, його завдання – вийти на ударну позицію. Реалізація у Кріштіану становить десь 30 відсотків. Його навіть оборона Атлетіко не зупинила...

Однак збірній України необхідно пам'ятати, що крім Роналду, у Португалії є чимало інших, дуже небезпечних футболістів. Ті ж Бернарду Сілва і Невеш.

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Звичайно, для більш точної і якісної підготовки до такого суперника потрібно більше часу, але як вже є... Мені здається, "синьо-жовтим" варто сподіватися на контратаки. Хочу, щоб наші почали з результативною нічиєю, але якщо міркувати раціонально, то думаю, Португалія виграє", – цитує Кравченка Команда 1.