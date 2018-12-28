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Кравченко та Зубейко покинули Олімпік

12:49 326 Читать на русском
Кравченко та Зубейко покинули Олімпік
Антон Кравченко / Фото: соцмережі

Олімпік попрощався одразу з двома футболістами.

Захисники Антон Кравченко та Євген Зубейко покинули Олімпік, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

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Контракти з футболістами були розірвані за обопільною згодою сторін.

Кравченко поточному сезоні зіграв 15 матчів і забив один гол. На рахунку Зубейка 18 матчів, результативними діями не відзначався.

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Теги
Трансфери Антон Кравченко Антон Кравченко Євгеній Зубейко Євгеній Зубейко Олімпік Олімпік
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