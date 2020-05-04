Кравченко: Супряга і Булеца можуть вирости в топ-гравців не тільки для України

Капітан СК Дніпро-1 Сергій Кравченко оцінив перспективи півзахисника Сергія Булеци і нападника Владислава Супряги.

"Супряга і Булеца готові грати на високому рівні, якщо будуть правильно ставитися до футболу, слухати тренера, працювати на оборону. Вони можуть вирости в топ-гравців: не тільки для України, але і в Європі зможуть про себе заявити.

Булеца ще не прийняв рішення щодо повернення в Динамо

У них є дуже хороші якості, в СК Дніпро-1 їм дають шанс, немає такого тиску, як в Динамо. Сподіваюся і хочу, щоб пограли у нас, а потім поїхали в хороший чемпіонат", – сказав Кравченко під час стріму з журналістом Романом Бебехом.

Нагадаємо, обидва чемпіони світу у складі збірної України U-20 виступають за дніпровський клуб на правах оренди. Контракти футболістів належать київському Динамо. Булеца в нинішньому сезоні 10 разів виходив на поле в матчах УПЛ, забив 2 голи і віддав 2 асисти. В активі Супряги 18 поєдинків, в яких він забив 9 голів та зробив 1 асист.

Команда мрії Ігоря Суркіса: яким буде Динамо, якщо врахують повчальний урок від Яремчука?