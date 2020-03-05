Кравченко: СК Дніпро-1 розраховував не на такий початок у матчі з Шахтарем

Півзахисник СК Дніпро-1 Сергій Кравченко підсумував матч з Шахтарем, у якому його команда зазнала розгромної поразки.

"Перші два стандарти – і відразу рахунок 0:2. Не на такий початок ми розраховували. Шахтар відчув упевненість, в першому таймі робив все, що хотів. Міг забити навіть більше, ніж 4 голи. У нас нічого не виходило", – сказав Кравченко в ефірі Футбол NEWS.

Шахтар – СК Дніпро-1 – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, у матчі з Шахтарем СК Дніпро-1 пропустив 4 голи за перші 23 хвилини матчу і поступився з рахунком 1:4. Після цієї поразки команда з Дніпра посідає 8 місце в турнірній таблиці УПЛ.

Динамо поза зоною ЛЧ, Шахтар вирішить долю місця у верхній шістці: всі розклади перед останнім туром першого етапу УПЛ