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Кравченко: СК Дніпро-1 розраховував не на такий початок у матчі з Шахтарем

19:01 182 Читать на русском
Кравченко: СК Дніпро-1 розраховував не на такий початок у матчі з Шахтарем
Сергій Кравченко / СК Дніпро-1

Півзахисник СК Дніпро-1 Сергій Кравченко підсумував матч з Шахтарем, у якому його команда зазнала розгромної поразки.

4’ Сергій Кривцов
9’ Володимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Євген Коноплянка
 
Владислав Супряга 82’
4’ Сергій Кривцов
9’ Володимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Євген Коноплянка
82’ Владислав Супряга

"Перші два стандарти – і відразу рахунок 0:2. Не на такий початок ми розраховували. Шахтар відчув упевненість, в першому таймі робив все, що хотів. Міг забити навіть більше, ніж 4 голи. У нас нічого не виходило", – сказав Кравченко в ефірі Футбол NEWS.

Шахтар – СК Дніпро-1 – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, у матчі з Шахтарем СК Дніпро-1 пропустив 4 голи за перші 23 хвилини матчу і поступився з рахунком 1:4. Після цієї поразки команда з Дніпра посідає 8 місце в турнірній таблиці УПЛ.

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Теги
Сергій Кравченко Сергій Кравченко СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Шахтар - СК Дніпро-1
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