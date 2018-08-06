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Кравченко: Провалили перший тайм, але потім змогли показати характер і відігралися

00:50 119 Читать на русском
Кравченко: Провалили перший тайм, але потім змогли показати характер і відігралися
Антон Кравченко / Фото: соцмережі

Захисник Олімпіка Антон Кравченко поділився емоціями після матчу проти Карпат, в якому його команда відігралася при рахунку 0:2.

"Якщо дивитися на хід матчу, і враховувати, що ми програвали з рахунком 0:2, і змогли відігратися, то це позитивний результат. Але в цілому, ми залишилися не сильно задоволені. У нас є завдання – вигравати в кожному матчі. Ми провалили перший тайм, але потім змогли показати характер і відігралися.

Карпати – Олімпік – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Карраскаль і Швед? Хороші футболісти зі швидкістю і технікою. Не думаю, що Швед випадково забив цей гол. Якщо бив, то значить туди і хотів влучити.

Я знову забив Карпатам, нарівні з Олександрією це мої улюблені команди. Міг забивати і другий м'яч, але опинившись на місці форварда, вирішив пропустити м'яч на Тейшейру", – цитує футболіста офіційний сайт Олімпіка.

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