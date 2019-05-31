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Кравченко прокоментував вихід СК Дніпро-1 в УПЛ

23:08 164 Читать на русском
Кравченко прокоментував вихід СК Дніпро-1 в УПЛ
Сергій Кравченко / Фото: соцмережі

Капітан СК Дніпро-1 Сергій Кравченко пообіцяв, що в УПЛ команда гратиме у сучасний та видовищний футбол.

"Зараз всі багато говорять і дають прогнози щодо нашого виступу в Прем'єр-лізі. Але планувати можна що завгодно, а на всі питання відповість час і, звичайно, результати. Але я впевнений, що потенціал цієї команди дуже великий.

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Звичайно, будуть зміни, посилення, але я впевнений, що у нас і далі буде власний почерки гри. Ми намагаємося грати в якісний, видовищний футбол.

Я не буду кидатися гучними заявами щодо призових місць або єврокубків. Буде важко – це я точно знаю, але бити себе в Прем'єр-лізі СК Дніпро-1 нікому не дасть.

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Мучитися і відбиватися команда точно не буде, такого футболу зараз дуже багато. Ми будемо грати в сучасний футбол, а що з цього вийде – побачимо в сезоні", – цитує Кравченка офіційний сайт СК Дніпро-1.

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Сергій Кравченко Сергій Кравченко СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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