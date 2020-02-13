toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО - ТОБОЛ ДИНАМО U-19 - ДИНАМО ЗАГРЕБ U-19 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Кравченко прокоментував першу перемогу СК Дніпро-1 на зборах

11:06 203 Читать на русском
Кравченко прокоментував першу перемогу СК Дніпро-1 на зборах
Сергій Кравченко / фото: СК Дніпро-1

Півзахисник СК Дніпро-1 Сергій Кравченко поділився емоціями від перемоги над Олександрією (2:1) в рамках контрольного поєдинку.

"Перша перемога на зборах, дуже хотіли виграти. Кажуть, на зборах результат не важливий, але для нас він був важливий сьогодні.

Олександрія – СК Дніпро-1 – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Буде дуже важко залишитись у першій шістці УПЛ, 4 очки відриву. У календарі – Шахтар, Динамо. Зробимо все можливе, але, думаю, буде важко дуже. Будемо намагатися", – поділився Кравченко в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 обіграв Олександрію (2:1) в рамках спарингу та здобув свою першу перемогу на зимових зборах.

СК Дніпро-1 обіграв Олександрію завдяки голам динамівців – обидва клуби провели по дві гри за день

blog_ava
Макаренко допоміг Кортрейку взяти три очки, Брюгге з Соболем не здолав Стандард
01:07
852
Теги
Олександрія Олександрія Товариські матчі Зимові збори СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Сергій Кравченко Сергій Кравченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
7
хв
Мілан
21:45
Ювентус
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук