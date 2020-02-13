Кравченко прокоментував першу перемогу СК Дніпро-1 на зборах

Півзахисник СК Дніпро-1 Сергій Кравченко поділився емоціями від перемоги над Олександрією (2:1) в рамках контрольного поєдинку.

"Перша перемога на зборах, дуже хотіли виграти. Кажуть, на зборах результат не важливий, але для нас він був важливий сьогодні.

Олександрія – СК Дніпро-1 – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Буде дуже важко залишитись у першій шістці УПЛ, 4 очки відриву. У календарі – Шахтар, Динамо. Зробимо все можливе, але, думаю, буде важко дуже. Будемо намагатися", – поділився Кравченко в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 обіграв Олександрію (2:1) в рамках спарингу та здобув свою першу перемогу на зимових зборах.

СК Дніпро-1 обіграв Олександрію завдяки голам динамівців – обидва клуби провели по дві гри за день