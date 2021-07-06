Екс-хавбек збірної України Сергій Кравченко пролонгував угоду з "моряками". Разом з ним "підмахнув" новий договір про співпрацю і Бека Вачіберадзе.

Чорноморець продовжив контракти одразу з двома своїми лідерами – Сергієм Кравченком та Бекою Вачіберадзе, повідомляє офіційний сайт "моряків".

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Умови угод півзахисників не розголошуються.

Нагадаємо, 38-річний Кравченко провів минулого сезону 15 матчів у Першій лізі і забив один гол. 25-річний Вачіберадзе зіграв в 14 зустрічах і також відзначився голом.

У новому сезоні Чорноморець виступатиме в УПЛ. Свій перший поєдинок одесити проведуть на виїзді проти Десни 25 липня.

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