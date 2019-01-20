Кравченко пригадав, як збірна України позичила у шведів шорти

Хавбек СК Дніпро-1 Сергій Кравченко пригадав матч збірної України проти Швеції у 2008 році.

"Найкурйозніший момент був у матчі проти Швеції. Сталася якась плутанина з формою. Ми повинні були виступати в синьо-жовто-синьому забарвленні. Але позаяк господарі були в жовтому, арбітр заборонив нам виходити на поле в шортах цього кольору. У підсумку шведи позичили нам сині шорти...

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Згадався мені і веселий момент. Напередодні виїзного відбірного матчу ЧС-2014 проти Чорногорії, ми бігали тести по 30 метрів. В очному протистоянні мені вдалося обігнати Олійника, а Денис вважався одним з найкращих в команді по швидкості. Хлопці потім почали жартувати, мовляв, як міг опорний хавбек випередити флангового півзахисника.

У самій грі, в якій ми впевнено перемогли 4:0, я вийшов на останні 20 хвилин. У нас тоді добре тримався м'яч. В одному з епізодів я отримав м'яч на бровці біля нашої лавки запасних, і в цей час Олійник, який був на заміні, крикнув: "Швидкість є – прокидай м'яч і біжи!". Мене це так розсмішило, що я випустив м'яч за бокову лінію. Це був, якщо не помиляюся, мій єдиний брак в грі", – розповів футболіст Команда 1.