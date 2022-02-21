"Можу Вересу тільки компліменти сказати. З тим ресурсом, який він має, йде дуже впевнено у середині таблиці. Робить те, що він має робити. Знову ж таки, зрозуміти який бюджет, які футболісти – це хороша робота клубу, тренерів.

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Розібрали футболістів Кривбас, Металіст, Полісся... Хто лишився – йдуть у Верес за ігровою практикою. Проявляйте. Футбол тим і прекрасний, що кожен має шанс. Можна піти до Полісся і там не грати, а за рік команду не знайти. А можна піти у Верес, проявити себе та піти на підвищення", – зазначив Кравченко у програмі Трендець.

Додамо, що Верес наразі посідає 9 місце в чемпіонаті, маючи в активі 23 пункти. Минулого сезону рівненці виступали у Першій лізі.

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