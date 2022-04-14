"Ракицький окреслив свою позицію у перший чи другий день війни. Та ситуація, коли він поїхав до Зеніта, для мене трохи незрозуміла. Але я не хочу його засуджувати та обговорювати.

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Футболіст він хороший, а от чи викликати його до збірної – вирішувати Петракову. Не можу сказати, що я його добре знаю, але знаю, що він хороша людина і патріот своєї країни. Але, я думаю, що Петраков його не викличе, щоб не було зайвих розмов", – сказав Кравченко у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Ракицький – один з найвідоміших вихованців Шахтаря. За першу команду він виступав з 2009 до 2019 року і завоював 19 трофеїв. Нещодавно українець розірвав контракт із Зенітом, за який виступав останні 3 роки і тренувався з харківським Металістом. Нині Ярослав знову у таборі Шахтаря, з яким готується до благодійних поєдинків.

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