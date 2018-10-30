Кравченко повернувся до тренувань у загальній групі

Захисник Олімпіка Антон Кравченко готовий допомогти своїй команді у найближчих матчах.

Гравець Олімпіка Антон Кравченко повернувся у загальну групу команди, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

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27-річний захисник через невелике ушкодження пропустив матч 13-го туру УПЛ з Ворсклою, в якому його команда зазнала поразки з рахунком 1:2.

У поточному сезоні Кравченко провів 11 матчів у складі донецького клубу, в яких забив 1 гол і зробив 1 ассист.

Завтра, 31 жовтня, Олімпік зіграє з Шахтарем в 1/8 Кубку України.