Кравченко: Поразка Металісту 1925 опустить нас на землю

Хавбек СК Дніпро-1 Сергій Кравченко прокоментував поразку своєї команди проти Металіста 1925.

"Не вийшло забити гол, хоча були моменти, особливо на початку матчу. Металіст 1925 фактично всю гру відбивався, розраховуючи на контратаки і стандарти.

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В результаті суперник зумів відкрити рахунок після кутового, після чого нам уже важко було створювати моменти, адже всі харків'яни сіли назад. Але нічого страшного, без поразок не буває перемог. Подивимося в кінці сезону, хто буде вище в турнірній таблиці – ми або вони.

Ця поразка трохи опустить нас на землю, після трьох стартових перемог, адже можливо хтось подумав, що ми вже вийшли в Прем'єр-лігу. Так що будь-яка поразка може бути більш корисною, ніж багато перемог.

Хоча ми дійсно засмучені, все ж програли принциповому супернику вдома, перед своїми вболівальниками, коли прийшло на стадіон багато глядачів. Але нічого страшного, будемо виправлятися в наступних матчах", – цитує футболіста офіційний сайт клубу.

У центральному матчі 4 туру Першої ліги СК Дніпро-1 програв Металісту 1925 з рахунком 0:2.