Про це повідомила прес-служба СК Дніпро-1. Зазначається, що 37-річний футболіст не полетить на збори до Туреччини. Окрім того, клуб зробив Кравченку пропозицію залишитись працювати у структурі. Сергій взяв час на роздуми, оскільки ще хоче пограти. Остаточне рішення наразі невідоме.

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"Клуб безмежно вдячний Сергію за роки, проведені у команді, яскраві матчі й голи, за безцінний досвід, що він передавав молодшим гравцям, та за те, яким прикладом ставлення до улюбленої гри він був, є і залишиться", – йдеться у повідомленні прес-служби СК Дніпро-1.

Додамо, що Кравченко у статусі капітана команди пройшов з дніпрянами усі ліги українського чемпіонату, виходив до півфіналу Кубка України. У чемпіонатах в його активі 74 матчі, 10 голів та 20 результативних передач; у Кубку країни – 11 матчів, 3 голи та 2 передачі. У складі Дніпра хавбек став фіналістом Ліги Європи 2014/15.

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