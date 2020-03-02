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Кравченко похвалив Монзуль після матчу проти Динамо

2 березня 23:32 154 Читать на русском
Кравченко похвалив Монзуль після матчу проти Динамо
Сергій Кравченко / Сайт СК Дніпро-1

Хавбек СК Дніпро-1 Сергій Кравченко високо оцінив роботу рефері Катерини Монзуль у матчі 20 туру УПЛ проти Динамо (3:1).

71’ Владислав Супряга
75’ Володимир Польовий
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга
 
Віталій Буяльський 6’
Беньямін Вербіч 45+5’
6’ Віталій Буяльський
45+5’ Беньямін Вербіч
71’ Владислав Супряга
75’ Володимир Польовий
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга

"Вважаю, що Монзуль – одна з найкращих арбітрів в Україні. Дуже уважна, послідовна.

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Перед матчем з Динамо говорили, що працюватимуть три жінки-судді. Монзуль – не знаю, але я спокійний, тому що вона мені дуже подобається. Повторів VAR я не бачив, але якщо вона так довго дивилася, то, напевно, має рацію. Вважаю, VAR додає справедливості", – підкреслив Кравченко в коментарі ФутболNEWS.

Нагадаємо, Катерина Монзуль разом з VAR ухвалила низку ключових рішень у матчі СК Дніпро-1 – Динамо. Рефері вилучила по одному гравцю в обох команд та призначила пенальті у ворота дніпрян.

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Теги
СК Дніпро-1 - Динамо Катерина Монзуль Арбітри СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Сергій Кравченко Сергій Кравченко
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