Півзахисник Чорноморця Сергій Кравченко пояснив, чому досі не планує завершувати кар'єру та розповів про майбутні зміни в одеському клубі.

"Чи завершу кар'єру взимку? Подивимось що буде. Ви, напевно, вже знаєте, що будуть зміни у Чорноморці. Якщо дозволятиме здоров'я, якщо я потрібен, то не завершуватиму кар'єру. Зараз такий настрій, що готовий ще одну гру зіграти.

Григорчук близький до повернення в Чорноморець, – ЗМІ

Акція ультрас перед матчем? Ми самі трохи не зрозуміли. Тим більше, нове керівництво, може, інший вектор. Я трохи не зрозумів цієї акції. Те, що вони проти фарм-клубу, я вважаю, що це правильно. Головне, що ніхто не постраждав", – поділився Кравченко у ефірі УПЛ Online.

Додамо, що Чорноморець мінімально переміг Металіст 1925 (2:1), а гол Кравченка на 5-й хвилині став переможним для одеситів.

Чорноморець обіграв Металіст 1925, здобувши першу перемогу в Одесі завдяки розкішному голу Кравченка