"Завдяки чому Олександрії вдається триматись так високо? Завдяки праці, роботі хлопців на тренуваннях, які слухають тренерів і виконують всі наші вимоги. Мій коментар стосовно поточних результатів Олександрії – фантастика! Але як воно буде через тур, два, три, чотири – ніхто не знає. Ми хочемо залишатися нагорі, але розуміємо, що це важко. Олександрія не на тому рівні, в тому числі й фінансовому, як у тих же самих Шахтаря та Динамо, є ще інші клуби, що фінансово сильніше за нас.

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Тому повторюсь, місце Олександрії в таблиці та кількість очок, що ми набрали – фантастика. Ми зараз поводимось скромно, не хочемо сильно афішувати наші досягнення. Будемо робити все можливе, щоб і надалі так грати. Хлопці – великі молодці!

Чи є плани щодо зимового підсилення? Маємо ще працювати над всіма аспектами гри: оборона, атака, стандарти, перехідні фази. Треба вдосконалюватися і працювати над власними помилками. Щодо позицій – певні розмови є, в тому числі зі спортивним директором, але це зараз не на часі. Будемо вже детальніше вирішувати взимку", – розповів Кравченко в інтерв'ю Sport-express.ua.

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