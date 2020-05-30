Кравченко озвучив амбітну мету СК Дніпро-1 на рестарт сезону

Півзахисник СК Дніпро-1 Сергій Кравченко поділився думками щодо завдань своєї команди у відновленому чемпіонаті.

"Ми зіграли кілька товариських матчів, непогано виглядали. Сьогодні перший офіційний матч. Наше завдання – потрапляння в єврокубки.

"Дев'ять матчів, які будуть дев'ятьма фіналами": голкіпер Зорі оцінив свою готовність до сезону після важкої травми

Цей карантин певним чином нам допоміг. Якби не було карантину, чемпіонат закінчувався б у травні. До цього моменту нашому клубу не виповнилося б трьох років. Відповідно, ми не змогли б брати участь в єврокубках. А в червні нам буде три роки. Якщо все буде нормально, ми зможемо поборотися за право грати в єврокубках. Думаю, більшої мотивації для нашої команди придумати важко", – сказав Кравченко у програмі "Залишайся з футболом".

Нагадаємо, вже сьогодні підопічні Дмитра Михайленка в рамках 24-го туру УПЛ прийматимуть на власному полі донецький Олімпік. Початок зустрічі о 17:00.

Колос – Десна, СК Дніпро-1 – Олімпік: анонс матчів УПЛ