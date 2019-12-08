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Кравченко назвав причину нищівної поразки СК Дніпро-1 від Колоса

15:19 303 Читать на русском
Кравченко назвав причину нищівної поразки СК Дніпро-1 від Колоса
Сергій Кравченко / Фото СК Дніпро-1

Хавбек СК Дніпро-1 Сергій Кравченко розкритикував дії арбітра матчу 17-го туру УПЛ проти Колоса (0:4).

14’ Арні Вільх'яльмссон
52’ Арні Вільх'яльмссон
57’ Олег Ільїн
78’ Євген Смирний
 
Дмитро Коркішко 40’
14’ Арні Вільх'яльмссон
40’ Дмитро Коркішко
52’ Арні Вільх'яльмссон
57’ Олег Ільїн
78’ Євген Смирний

"Треба ще раз подивитися, але думаю, що пенальті все ж був. Картку за симуляцію можна було дати, але можна і не дати.

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Ми з першої хвилини відчували настрій арбітра. Ми готувалися до поганого суддівства, але переконані, що рефері отримає хорошу оцінку, оскільки пенальті був. Проте дуже швидко він другу жовту картку дав за симуляцію. Коли у футболіста є вже одна жовтка картка, а момент на своїй половині поля, то можна і дати, а можна і не дати друге попередження, щоб не ламати гру", – цитує Кравченка офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, після 17-ти турів УПЛ СК Дніпро-1 перебуває на 9-й сходинці, маючи в активі 18 очок.

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СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Колос - СК Дніпро-1 Сергій Кравченко Сергій Кравченко
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