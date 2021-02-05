"Коноплянка – мегаталант. Напевно, за рівнем, за талантом, він – найсильніший футболіст, з яким я грав. Зараз у нього була травма, повернувся після гри в Європі. Але знову ж таки, головне – довіра тренера. Якщо йому довірятимуть і він постійно буде грати, то покаже свій рівень.

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Ми з ним багато спілкуємося, зараз відпочивали разом, розмовляли на цю тему. Шкода, що він не реалізував себе в Європі на максимумі. Коли говорять, що він в Європі не заграв – сміюся. Подивіться на його статистику в Севільї, скільки забивав. З Шальке він призером у Бундеслізі ставав.

За своїм талантом він повинен був ставати зіркою в Європі. На жаль, не вийшло. Це футбол, це життя. Але Женя – мегаталановитий футболіст і дуже позитивна людина", – сказав Кравченко в інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, разом з Коноплянкою Кравченко виступав у Дніпрі: Євген грав у складі дніпрян з 2006 по 2015 роки, Сергій – з 2010-го по 2020-й.

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