Капітан "моряків" зірвався на арбітриню, коли та зафіксувала фол його команди наприкінці першого тайму.

Нефарт Довбика і переможний гол Піхальонка у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Чорноморець – 1:0

"Ви знущаєтеся взагалі, бл**ь, на**й? До них торкатися взагалі можна чи ні, бл**ь? Не можна, бл**ь?" – закричав Кравченко до Монзуль. Арбітриня ще довго розмовляла з 39-річним ветераном дорогою у підтрибунку, але обійшлась без додаткових покарань.

Зауважимо, що до перерви Монзуль справді частіше фіксувала фоли у Чорноморця (9 проти 5) і дала більше жовтих карток (2 проти 1). Переможний гол СК Дніпро-1 також забив у першій половині, але там навряд можуть бути питання до суддів.

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