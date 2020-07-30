Кравченко лаконічно прокоментував чутки про відставку Михайленка

"Я вважаю, що в порівнянні з першим колом у нас вийшло поліпшити гру. Тому другу половину сезону я високо оцінюю – після зборів вийшло обіграти Динамо, наприклад. Крім того, у нас рекордний відсоток набраних очок у другій шістці.

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Конкретного завдання потрапити в топ-6 перед нами не ставили, але ми всі хотіли цього. Може, це було занадто наївно – команда тільки вийшла в УПЛ. Ми розраховували на інший результат в стиковому матчі з Колосом, але це футбол. Не можу сказати, що рахунок 1:4 у справі.

Зараз команда у відпустці, і нам нічого невідомо про чутки, які ходять в інтернеті. У мене теж закінчується контракт, ніяких розмов про продовження поки не було. Команда збереться 3 серпня, тоді щось буде відомо. Про відхід Михайленка я нічого не можу сказати. Чекаємо новин", – розповів Кравченко в коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 поступився Колосу в плей-офф УПЛ та не виступатиме в єврокубках у наступному сезоні. За чутками, наступним тренером дніпрян має стати Віктор Скрипник.

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