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Кравченко голом допоміг Кішварді зіграти внічию із Залаегерсегом в надрезультативному матчі з двома вилученнями

21:08 20 Читать на русском
Кравченко голом допоміг Кішварді зіграти внічию із Залаегерсегом в надрезультативному матчі з двома вилученнями
ФК Кішварда

В рамках 8-го туру чемпіонату Угорщини Кішварда з українцями у складі не втримала перемогу над Залаегерсегом.

Чемпіонат Угорщини, 8 тур

Кішварда – Залаегерсег – 3:3

Голи: Грозав, 47, Кравченко, 57, Тішлєр, 71 – Беді, 26, Радо, 43 (п), Бабаті, 83

Вилучення: Болла, Девешері (обоє – Залаегерсег)

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У стартовому складі господарів з'явилися два українці – захисники Богдан Мельник та Антон Кравченко. Останній, до слова, відзначився дебютним голом у сезоні. Кішварда перетендувала на перемогу, але не змогла втримати необхідний результат, пропустивши від Залаегерсега, коли той грав уже вдев'ятьох.

Після звітного поєдинку Кішварда набрала 9 очок та посідає 7-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Угорщини.

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