Крауч посів останнє місце у фентезі-лізі свого подкасту That Peter Crouch Podcast. Радіоведучий Кріс Старк і колишній професійний гравець Стів Сідвелл вирішили, що в якості штрафу Крауч повинен вивести на поле Фарнхем Таун в якості болбоя.

Салах засудив фан-акаунт Ліверпуля з півмільйона підписників – він зневажив 2 екс-гравців клубу

У той час як інші діти ледь дотягувалися до гравців до пояса, нападник зростом під два метри височів над усіма, перетворюючи традиційну формальність перед матчем на комедійне шоу.

Вивівши Фарнхем Таун на поле, Крауч вишикувався в чергу для групового фото з іншими дітьми.

Гра між Фарнхем Таун і Шолінгом закінчилася з рахунком 2:2, але вся увага була прикута до Крауча. Вболівальники йшли до нього за автографами і селфі. Він завжди був послужливий, позував для фотографій, розписувався на футболках і сміявся разом з уболівальниками.