Крауч пояснив, чому VAR псує сучасний футбол

Колишній нападник Ліверпуля, Тоттенхема та збірної Англії не в захваті від засилля нових технологій.

"Я не люблю VAR в тому вигляді, в якому він є зараз, і не бачу в цьому нічого хорошого.

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Перш ніж ви почнете сперечатися – я знаю, що система працює. Сто відсотків суперечливих ситуацій, які були розглянуті VAR в цьому сезоні, були вирішені коректно. І чим більше моментів будуть аналізуватися в Стоклі-парку (в цьому районі Лондона розташована студія VAR – прим.), тим більше буде приводів знайти якусь помилку.

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Мене це дратує. Футбол був прекрасною недосконалою грою, а тепер камери намагаються зробити його ідеальним. VAR не повинен говорити нам, що чиясь пахва або палець ноги був в офсайді. Чим далі це буде заходити, тим більше все буде ламатися", – заявив Крауч в коментарі Daily Mail.

Нагадаємо, в АПЛ технологію відеоасистента рефері запровадили лише з початку сезону 2019/20.