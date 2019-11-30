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Красуня та два динамівці: УАФ визначила номінантів на звання автора найкращого гола 2019 року

12:52 112 Читать на русском
Красуня та два динамівці: УАФ визначила номінантів на звання автора найкращого гола 2019 року
Динамо Київ / ФК Динамо

Українська асоціація футболу в рамках премії "Футбольні зірки України" опублікувала претендентів на звання автора найкращого гола 2019 року.

До трійки номінантів потрапили Надія Іванченко (ФК Ладомир, Володимир-Волинський) та два представники київського Динамо – Сергій Сидорчук та Георгій Цітаішвілі, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Додамо, що лауреати обираються шляхом незалежного голосування професіональних футболістів, футболісток та головних тренерів (тренерів/асистентів тренерів) Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Прем’єр-ліги та Професіональної футбольної ліги 2019 року.

Зазначимо, що урочиста церемонія нагородження відбудеться 2 грудня на НСК Олімпійський, початок трансляції – о 19:00 на телеканалі Футбол.

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Теги
Динамо Динамо УАФ Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук
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