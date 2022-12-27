Микола Шапаренко і Нусрет Гьокче / Фото з соцмереж

Гравці Динамо Микола Шапаренко, Богдан Лєднєв та Денис Попов продовжують відпочивати у Дубаї. Напередодні вони зі своїми половинками відвідали ресторан мережі "Nusr-Et".

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Цей заклад належить відомому турецькому кухарю Нусрету Гьокче, відомому також як Salt Bae ("красунчик з сіллю"). Культовий ресторатор того вечора був присутній у ресторані, особисто подав футболістам м'ясо у своєму фірмовому стилі і провів легендарний ритуал з посипанням страви сіллю.

До слова, потрапити у цей ресторан без попереднього бронювання неможливо.

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