Легіонери Краснодара звернулися з вимогою припинити співпрацю. Клуб призупинив дію їхніх контрактів, футболісти вже покинули Росію.

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Раніше повідомлялося, що організатором масового демаршу з країни-агресорки став один з лідерів збірної Польщі Гжегож Крихов'як. До нього приєдналися Вандерсон Масіел, Кайо, Ерік Ботхейм, Крістіан Рамірес, Джуніор Алонсо, Джон Кордоба, Віктор Классон і Ремі Кабелла.

Нагадаємо, після початку війни в Україні Росія та її футбол зазнали серйозних санкцій. Відібрано право на фінал ЛЧ, клуби і збірні відсторонені від міжнародних матчів, тренери з гравцями тікають з країни-агресора, а російські олігархи втратили мільярди доларів.

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