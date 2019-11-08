Красніков заявив про бажання покинути Динамо, – ТаТоТаке

Віце-президент київського Динамо з питань трансферної політики Євген Красніков вирішив покинути свою посаду.

Євген Красніков має намір припинити трудові відносини з київським клубом та залишити посаду віце-президента з питань трансферної політики, повідомив ведучий програми "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, відбулась відповідна зустріч функціонера з президентом "біло-синіх" Ігорем Суркісом. Між сторонами немає конфлікту, а причиною такого рішення Краснікова є різниця в поглядах щодо розвитку клубу.

Остаточне рішення щодо майбутнього Краснікова буде прийнято на наступній зустрічі із президентом Динамо.

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