toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - СЕНТ-ЕТЬЄН ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

Красніков заявив про бажання покинути Динамо, – ТаТоТаке

13:04 3559 Читать на русском
Красніков заявив про бажання покинути Динамо, – ТаТоТаке
Євген Красніков / Фото УАФ

Віце-президент київського Динамо з питань трансферної політики Євген Красніков вирішив покинути свою посаду.

Євген Красніков має намір припинити трудові відносини з київським клубом та залишити посаду віце-президента з питань трансферної політики, повідомив ведучий програми "ТаТоТаке".

Красніков: Трансферна вартість всіх гравців збірної України істотно зросла

За інформацією джерела, відбулась відповідна зустріч функціонера з президентом "біло-синіх" Ігорем Суркісом. Між сторонами немає конфлікту, а причиною такого рішення Краснікова є різниця в поглядах щодо розвитку клубу.

Остаточне рішення щодо майбутнього Краснікова буде прийнято на наступній зустрічі із президентом Динамо.

Копенгаген – Динамо: Київ заслужив більшого, Михайличенко конфузиться з замінами і несподіваний порятунок українців

blog_ava
Михайличенко розповів, чи змінить пенальтиста в Динамо після промаху Циганкова в Копенгагені
06:30
6064
Теги
Динамо Динамо Головне Євген Красніков Ігор Суркіс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
27
хв
Металіст 1925
18:30
Балкани
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук