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Красніков відповів на чутки про свою відставку з посади віце-президента Динамо

14:41 300 Читать на русском
Красніков відповів на чутки про свою відставку з посади віце-президента Динамо
Євген Красніков / фото з відкритих джерел

Віце-президент київського Динамо Євген Красніков заперечив інформацію про те, що він незабаром покине столичний клуб.

"Заборгованості по зарплаті? Це повна нісенітниця. Мені створені прекрасні умови, за що я вдячний президенту клубу Ігорю Михайловичу Суркісу, з яким у мене чудові стосунки. З першого дня мого приходу мені створили чудові побутові умови, зняли будинок, дали службову машину. У мене немає ніяких питань щодо зарплати.

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Мені вчасно платять зарплату. Єдине – є робочі моменти, але вони стосуються лише мене і президента клубу. Це наше питання і, я думаю, ми його вирішимо, і він оголосить це громадськості", – сказав Красніков в ефірі Youtube-каналу ТаТоТаке.

Раніше з'являлася інформація, що Євген Красніков має намір припинити трудові відносини з київським клубом. Причиною такого рішення Краснікова є різниця в поглядах щодо розвитку клубу.

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