"Я просто дуже хотів повернутися до Харкова. Справа не в Динамо. Мене запросили, під час роботи ставилися з розумінням. У мене лише слова подяки президенту Ігорю Суркісу і його братові.

Красніков пролив світло на зв'язок Ярославського з Металом

З Ігорем Суркісом розмовляли. Ми трохи пізніше дамо якесь спільне інтерв'ю. Зараз не буду розкривати всі деталі. Але коли я дізнався, що є можливість зробити в Харкові клуб, нехай і Другої ліги... Ігор Суркіс поставився з розумінням", – сказав Красніков у програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, Метал було створено на початку липня – клуб успішно пройшов атестацію і виступає у Другій лізі чемпіонату України під керівництвом Олександра Кучера. Команда у двох стартових турах здобула дві перемоги, однак вилетіла з подальшого розіграшу Кубка України.

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