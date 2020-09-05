"Чи має Ярославський якесь відношення до Метала? Ні! Ми часто спілкуємося. Олександр Владиленович – мудра людина, я завжди прислухаюся до його порад. Тема Метала не стала винятком. Але ні Метал, ні Металіст 1925, ні будь-який інший клуб не замінять Харкову Металіст.

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Я на 100% впевнений, що відновлення Металіста можливе, але все дуже складно через юридичні і фінансові питань. Як і всі вболівальники, мрію про це. На мою думку, з таким завданням може впоратись лише одна людина – Олександр Ярославський.

Проте зараз він цим питанням не займається. Не зрозумілі правила гри. Була процедура банкрутства, потім прийняли закон про спецконфіскацію. Що робити, з ким розмовляти? Ясності немає", – сказав Красніков у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, Метал було створено на початку липня – клуб успішно пройшов атестацію і виступатиме у Другій лізі чемпіонату України під керівництвом Олександра Кучера. Дебютує команда вже сьогодні, 5 вересня, у матчі проти черкаського Дніпра. Початоку зустрічі о 18:00.

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