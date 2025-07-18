Перший віце-президент Металіста Євген Красніков розповів, чому так і не відбулося злиття двох харківських клубів.

"Воно апріорі не могло бути, бо в кожної з харківських команд своя історія, свій шлях. Навіть не знаю, хто ініціатор цих чуток. Я не приховую своїх дружніх стосунків з керівництвом Металіста 1925, але це аж ніяк не підстава для об'єднання клубів.

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Тому тішимося, що земляки знову виступатимуть в УПЛ й бажаємо їм звитяг.

Знаю, що в Металіста 1925 – амбітні плани, можливо, наступного року наші шляху знову перетнуться тільки вже в еліті. Принаймні, ставлю перед Металістом завдання грати на перемогу в кожному матчі в Першій лізі й побачимо, що з цього вийде", – сказав Красніков у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, Металіст 1925 за підсумками минулого сезону повернувся в еліту, двічі здолавши у перехідних матчах Лівий Берег. Натомість Металіст не зумів пробитися у Чемпіонську групу Першої ліги і фінішував на 5-й сходинці Групи вильоту.

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