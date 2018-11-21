Красніков прокоментував чутки щодо можливого звільнення з Динамо

Віце-президент Динамо Євген Красніков спростував інформацію про своє звільнення із структури київського клубу.

"Ця інформація не відповідає дійсності – вперше про це чую. У київському Динамо в мене склалися довірливі відносини з президентом клубу і головним тренером.

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Нехай не все виходить, але за ці півроку видно плоди спільних зусиль. Будується молода, перспективна команда, і в цьому процесі кожному відведена своя роль", – цитує Краснікова видання tribuna.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Краснікову загрожує звільнення через трасферні провали команди.

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