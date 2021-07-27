"У черговий раз нам вдалося знайти футболіста достатньої кваліфікації і не за великі гроші. Маілтона взяли з правом викупу, Балулі прийшов безкоштовно, за Ріаскоса опція викупу була в 10 разів меншою, бо його команда вилетіла, а у Матеуса закінчувався контракт.

Металіст оформив трансфер найкращого бомбардира бразильської першості, – джерело

Пейшоту коштував кілька мільйонів, а ми заплатимо набагато меншу компенсацію. Таким чином, пробуємо зробити топовий трансфер на рівні клубу Першої ліги за невеликі гроші", – поділився Красніков у коментарі ТаТоТаке.

До слова, Пейшоту наразі є найкращим бомбардиром бразильської Серії А, відзначившись 7 голами в 12 зустрічах. Матеус перебрався в Жувентуде на правах вільного агента у червні цього року, а попередній сезон провів у команді на правах оренди. Поперднім клубом бразильця був РБ Брагантіно.

Металіст дебютував у Першій лізі шаленою битвою з Альянсом – два вилучення, два пенальті і дубль екс-гравця Монако