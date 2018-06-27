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Красніков: Че Че ще має довести, що у нього є талант

26 червня 22:30 310 Читать на русском
Красніков: Че Че ще має довести, що у нього є талант
Євген Красніков / Фото з соцмереж

Майбутній віце-президент Динамо Євген Красніков розповів про перспективи бразильця Че Че у київському клубі.

"Він ще має довести, що у нього є талант. Це ще не розкритий футболіст для Європи і України.

Він творчий гравець середньої лінії. За манерою гри Че Че чимось нагадує Фреда і Клейтона. Це гравець з акцентом на атаку, який також допомагає у відборі. У нього хороша техніка і останній пас. Може сам завершити атаку.

Хто такий новачок Динамо Че Че, і на чию позицію він зазіхатиме

Дай Бог, щоб він зміг адаптуватися так, як це було у латиноамериканських футболістів у Металісті", – цитує Краснікова видання dynamomania.

Нагадаємо, 25-річний півзахисник підписав контракт з Динамо на 5 років.

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Динамо Динамо Євген Красніков Трансфери Динамо Київ Че Че Че Че
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