Ковалівці вдома обіграли Металіст в 4-му турі чемпіонату України. Дивіться відео гола і огляд матчу на "Футбол 24".

Єдиний гол підопічні Ярослава Вишняка забили за 20 хвилин до фінального свистка. Його автором став Сергій Мякушко, який отримав м'яч у штрафному Металіста, прибрав опонента і пробив у верхній кут. Олександр Рибка не врятував.

Колос переміг Металіст і вирвався на перше місце в УПЛ

Харків'яни догравали в меншості – не витримали нерви в Олександра Каплієнка, який пішов з'ясовувати стосунки зі Смирним і отримав другу жовту картку.

Завдяки цій перемозі Колос набрав 10 очок і обійшов Шахтар, вирвавшись на перше місце УПЛ. Металіст зазнав першої поразки – у "жовто-синіх" 7 балів і 6 позиція.