Господарі захопили ініціативу та мали чимало гострих нагод, але м'яч не летів у ворота. Забивати міг і Мессі – м'яч після удару зі штрафного влетів у поперечку. Все ж наприкінці тайму відзначився Ренн. Це Ляборд чудово замкнув передачу з флангу.

ПСЖ зазнав першої поразки в сезоні – Мессі не вистачило сантиметрів, збиті приціли Неймара та Мбаппе, нова перлина Ренна

За 18 секунд після перерви ПСЖ пропустив вдруге: у штрафному чудово зорієнтувався Тет. Підопічні Почеттіно навіть забили у відповідь, але гол Мбаппе скасували після перегляду VAR. Мессі ж знову пробив зі штрафного, але круглий пролетів у лічених сантиметрах від воріт. Зрештою, парижани вперше в сезоні поступились.