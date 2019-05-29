Красиві голи Танчика та Вільх'яльмссона у відеоогляді матчу Чорноморець – Десна – 3:0

Чорноморець розгромив Десну в останньому турі УПЛ (3:0). Дивіться відео голів та огляд матчу.

У першому таймі команди голів не забивали, а гра була рівною. У другій половині зустрічі Танчик вивів Чорноморець вперед, а згодом Вільх'яльмссон оформив дубль та зробив рахунок розгромним.

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Відтак, Десна після закінчення чемпіонату має 41 очко та фінішувала на 8-ій сходинці, поступившись Кубком престижу Ворсклі. Натомість Чорноморець посів передостаннє місце та зіграє у перехідних матчах. Суперником виступить срібний призер Першої ліги – Колос з Ковалівки.

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Матчі за місця в українському елітному дивізіоні відбудуться 4 та 8 червня, перший поєдинок відбудеться в Одесі.