Захист "Суперорлів" нейтралізував Мохамеда Салаха, а Келечі Іхеаначо оформив переможний гол. На 30-й хвилині форвард Лестера вдало обробив м'яч та потужно пробив у дев'ятку воріт єгиптян.

Кубок Африки: Нігерія обіграла Єгипет завдяки голу-красеню зірки АПЛ – Салах провалив старт турніру

По перерві саме Салах змарнував найкращу можливість "Фараонів" відігратися. Зірка Ліверпуля вивалився на побачення з Окоє і бездумно пробив у голкіпера. 1:0 – Нігерія зробила серйозну заявку на перемогу в групі, де також виступають Судан і Гвінея-Бісау.