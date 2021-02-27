"Кращого жереба для Шахтаря придумати було складно. В першу чергу це буде тренерська дуель. І не тільки тому, що зустрінуться два португальських наставники. Для Паулу Фонсеки, напевно, буде принципово обіграти свою колишню команду. А для "гірників" – довести тренеру, що зараз вони стали сильнішими, ніж були кілька років тому.

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Втім, у чемпіонаті римляни ведуть відчайдушну боротьбу за місце в зоні Ліги чемпіонів, і як Рома поставиться до протистояння з Шахтарем, поки сказати складно.

У цій парі я б не виділяв фаворита, а шанси супротивників розцінив би як 50 на 50. Добре, що перший матч "гірники" проведуть на чужому полі. На той час, сподіваюся, в Україні поля будуть в хорошому стані, що дуже важливо для Шахтаря, оскільки зараз команда Луїша Каштру не вражає", – сказав Маркевич у коментарі виданню РБ.

Нагадаємо, Шахтар за сумою двох матчів здолав Маккабі Тель-Авів і пробився в 1/8 фіналу Ліги Європи, де зустрінеться з італійською Ромою. Перший поєдинок "гірники" проведуть 11 березня на виїзді, матч-відповідь – за тиждень у Києві.

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