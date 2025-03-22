"Кращого варіанту, ніж Зінченко, я не бачу. Повторюся, що у нього є чималий досвід гри на фланзі захисту, хоч і зі своїми нюансами. Думаю, Ребров ухвалить саме таке рішення, якщо не вирішить нас здивувати.

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Кого б відзначив з претендентів, якби Ребров мав можливість когось довикликати? У нас невеликий вибір на цю позицію. Тимчик зараз поза грою, хоча на Євро-2024 він був одним з наших найкращих гравців. А так… Ну, є Олександр Караваєв, який у форс-мажорній ситуації міг би прийти на допомогу.

Ілля Крупський? Я думаю, тренерський штаб тримає його в полі зору, але ці гойдалки з його трансфером взимку не дуже йдуть на користь молодому гравцеві", – поділився Федорчук в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, у першому матчі проти Бельгії травмувались Юхим Конопля та Олексій Сич. В підсумку, на позиції правого захисника догравав Олександр Зінченко, який ще й відзначився асистом на Іллю Забарного.

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