"Це дуже гарне та провокаційне запитання. У кожному питанні є свої нюанси. По-перше, це Даріо Срна, який виконує обов’язки головного тренера. Ми хоч і товариші, але я не знаю, чи є в нього амбіції бути головним тренером. Чи може він зараз просто допомагає клубу, поки керівництво шукає нового коуча.

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Другий нюанс – хлопці з U-19. На цю мить справи в нас йдуть дуже непогано.

Повертаючись до вашого запитання, звісно, в мене є цілі в футболі. Очолити Шахтар, вихованцем якого я є – головна моя мрія. З того часу, коли я став тренером, я вважав, вважаю та буду вважати, що кращого тренера для Шахтаря, ніж Олексій Бєлік, немає. Повірте, в мене достатньо відповідальності та рішучості для цього. Але все вирішуватиме керівництво клубу", – сказав Бєлік у коментарі Футбол TIME.

Нагадаємо, Олексій – вихованець Шахтаря, за головну команду якого виступав протягом десяти років (з 1998 по 2008). Зіграв 208 матчів, у яких забив 65 голів та віддав 4 асисти. З "гірниками" Бєлік по чотири рази вигравав чемпіонат і Кубок України. З липня 2023 року очолює Шахтар U-19.

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