"Зараз є багато людей, які сватають Маркевича в Метал. Але цей тренер – це легенда українського футболу. Людина з таким досвідом повинна працювати з найкращими командами. Найкращими! Зараз. Вже. Кращого тренера для Шахтаря не буде.

Маркевич назвав головну умову повернення у відновлений Металіст

Не побоявся Суркіс запросити 75-річного Луческу? Не побоявся. Як виявилося, цей досвід дав результат. Виявилося, що просто потрібно було зібрати команду. Немає трансферів, він просто з тих футболістів, які були, зробив конкурентоспроможну команду. 75 років. Маркевичу – 70. Він зараз у тому періоді, коли міг би навести лад в Шахтарі. Я вважаю, що немає кращої кандидатури, ніж Маркевич, якщо брати серед українських тренерів та й, чесно кажучи, серед закордонних. Вже були Фонсека, Каштру...

Маркевич може розібратися в ситуації. Він знає футболістів, які там є, бо він їх бачить щотуру. Йому не потрібно з ними знайомитися. Він прекрасно бачить можливості цих гравців. Там зараз потрібен просто тренер. Справжній тренер. Не тактик, не філософ чи джентльмен. Треба тренера, якому ніхто не скаже, кого ставити, а кого не ставити; що треба робити, а що не треба. І він розбереться.

Тому на питання Маркевич-Шахтар... Я вважаю, що він повинен працювати в Шахтарі, він цього заслуговує. Прямо зараз! Він вигравав і "срібло" чемпіонату, і "бронз" багато, і у фіналі Ліги Європи був. Що ще потрібно? Потрібне тренер рівня Маркевича, який прийде і скаже: "Хлопці, не потрібно розповідати – я сам розберусь". В його роботу ніхто ніколи не влізе", – сказав Циганик.

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