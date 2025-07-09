Матео Ретегі дав згоду на трансфер в Аль-Кадісію. Як інформує Football Italia, він буде заробляти 20 млн євро на рік. Повідомляється, що Ретегі вже повідомив Аталанті про своє бажання покинути клуб цього літа.

Екс-зірка УПЛ повертається у футбол після допінгу

Раніше Аталанта відхилила пропозицію Аль-Кадісії в розмірі 53 млн євро – бергамаски хочуть виручити за натуралізованого аргентинця 60 млн євро. Переговори між двома клубами продовжаться найближчими годинами: можливо, 7 млн євро Аталанта отримає бонусами.

Ретегі забив 32 голи в 65 матчах Серії А за Дженоа і Аталанту. У минулому сезоні він став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії.

Челсі забезпечив єврофінал Клубного ЧС-2025 – лондонці вибили Флуміненсе завдяки дебютним голам Жоау Педру