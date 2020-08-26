"Краще програвати, як Шахтар, ніж перемагати з такою грою як, у Динамо", – Ахметов відреагував на поразку в Суперкубку

Тренер Шахтаря Даріо Срна поспілкувався з президентом "гірників" Рінатом Ахметовим після матчу проти Динамо (1:3).

"Я спілкувався з президентом: він дуже задоволений вчорашньою грою і підтримав команду.

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Знаю філософію президента – він любить красивий футбол. Він сказав, що краще програвати, демонструючи такий футбол, як у нас, ніж вигравати з таким футболом, який показувало Динамо. Для нього це завжди дуже важливо", – цитує Срну офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Динамо перемагає у Суперкубку України вже третій сезон поспіль.

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