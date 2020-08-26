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ЛІОНЕЛЬ МЕССІ ШАХТАР - ДИНАМО ЗБІРНА УКРАЇНИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

"Краще програвати, як Шахтар, ніж перемагати з такою грою як, у Динамо", – Ахметов відреагував на поразку в Суперкубку

17:37 - Читать на русском
"Краще програвати, як Шахтар, ніж перемагати з такою грою як, у Динамо", – Ахметов відреагував на поразку в Суперкубку
Мірча Луческу та Рінат Ахметов / Фото ФК Шахтар

Тренер Шахтаря Даріо Срна поспілкувався з президентом "гірників" Рінатом Ахметовим після матчу проти Динамо (1:3).

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 3
3
Динамо
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс
83’ Фран Соль

"Я спілкувався з президентом: він дуже задоволений вчорашньою грою і підтримав команду.

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Знаю філософію президента – він любить красивий футбол. Він сказав, що краще програвати, демонструючи такий футбол, як у нас, ніж вигравати з таким футболом, який показувало Динамо. Для нього це завжди дуже важливо", – цитує Срну офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Динамо перемагає у Суперкубку України вже третій сезон поспіль.

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Теги
Шахтар Шахтар Суперкубок України Шахтар - Динамо Даріо Даріо Срна Рінат Ахметов
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