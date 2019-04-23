"Краще послати, ніж дати в табло": Леоненко – про своїх футбольних авторитетів

Колишній гравець Динамо Віктор Леоненко пригадав, чи мав він авторитетів на футбольному полі.

"Найкрутіший гравець, якого я коли-небудь посилав? Я старших поважаю, а так посилав практично всіх на поле. Іноді, коли вмієш матюкатися, краще послати, ніж дати в табло.

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Найкращий гравець України? З діючих чи мій друг Безсонов? Не один я такий, багато хто вважає його єдиним футболістом в СРСР, хто реально грав краще за всіх. Якщо брати по лініях, то Блохін є, багато кого можна назвати. У півзахисті Заваров і Паша Яковенко.

А ось Безсонов всюди. З чого ж пішов у Лобановського універсалізм? Він ставив Безсонова, затикав ним дірки, коли у когось травма. А Безсонов не просто був присутній, а однаково добре грав скрізь.

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З діючих гравців поки немає когось, хто вирізнявся би. Не те, що не можу виділити, їх просто нема", – розповів Леоненко в передачі 1на1.

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